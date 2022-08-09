Россия завозит в Украину оружие из Сирии?
Россия может использовать торговые суда для доставки оружия в Украину. К таким выводам пришли разведки Евросоюза и Соединенных Штатов, пишет Bloomberg.
По словам неназванного чиновника в США, Москва использует торговые корабли из других стран как прикрытие для доставки оружия в акваторию Черного моря. По данным европейской разведки, в прошлом месяце торговое судно Sparta II доставило в Россию военную технику из Сирии.
Корабль был замечен в период с 17 по 25 июля в сирийском порту, после чего он проплыл Босфор и прибыл в Новороссийск. В его трюме перевозились «транспортные средства», однако нет подробностей, какие именно.
Неизвестно, что Россия могла привезти из Сирии. Однако эксперты отметили, что в 2017 году министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что российские военные на сирийских базах получили более 160 видов современного оружия, включая истребители, ракеты с лазерной наводкой, танки, средства радиоэлектронной борьбы и ПВО.
Разведслужбы США и Евросоюза считают, что оружие из Сирии может транспортироваться сначала в Крым, а оттуда – в захваченные Херсонскую и Запорожскую области. Укрепление именно этих районов может быть связано с угрозой контрнаступления Украины на юге.