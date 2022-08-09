Генпрокурор Азербайджана: некоторые предупреждения агрессивно воспринимаются в соцсетях

«Мы внимательно следим за информацией в СМИ и стараемся информировать общество при условии сохранения тайны следствия». Об этом на конференции, организованной Генпрокуратурой на тему «Обеспечение информационной безопасности общества в условиях свободы медиа и усиливающегося влияния социальных сетей», заявил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, во время 44-дневной войны журналисты проявили героизм и доносили азербайджанские реалии до всего мира.

«Наша цель состоит в том, чтобы провести обсуждения в равных условиях, чтобы добиться результатов в связи с некоторыми возникшими проблемами. Наша цель - устранить возникшие пустоты. Прокуратура Азербайджана предпринимала и впредь будет предпринимать решительные шаги по действиям, направленным на безопасность и обороноспособность государства. Мы должны своевременно реагировать на нарушение закона, но некоторые предупреждения агрессивно воспринимаются пользователями социальных сетей», - отметил генпрокурор.