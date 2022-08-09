США не хватит оружия для «войны» с Китаем?

Экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил American Conservative, что из-за активных поставок в Украину самим США не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов в случае возможного вооруженного конфликта с Китаем из-за Тайваня.

По его словам, в случае конфликта вероятным ходом со стороны США станет попытка блокировать силами ВМФ тихоокеанского побережья КНР, однако это не даст искомого результата и «не лишит Китай основного стратегического преимущества» ввиду его дружественных отношений с Россией, с которой у него имеется протяженная сухопутная граница. Также одним из факторов, который может предопределить неудачу, он называет дефицит некоторых видов вооружений из-за неизбежной длительности блокады и недостаток необходимых для нее ресурсов. «Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов в Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны», - отметил он.