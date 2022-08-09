Турция переключает экономику России на себя

Турецкая Республика сейчас играет роль важного энергетического и продовольственного, а теперь и металлургического хаба для России. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Это подтвердил Четин Текделиоглу, глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов (IDDMIB - ред.). Он заявил, что турецкая промышленность черных и цветных металлов может служить торговой базой и мостом из-за санкций, наложенных на Россию. Уже сейчас экспорт металлов из России в Турцию увеличился на 33% в сравнении с этим же периодом в прошлом году.

По словам экспертов, на этом перенастройка Москвы на Анкару не закончится. На первом плане будут отрасли с наибольшим объемом российских внешнеторговых операций. Это металлургия, продовольствие и многое другое.