Турция переключает экономику России на себя
Турецкая Республика сейчас играет роль важного энергетического и продовольственного, а теперь и металлургического хаба для России. Об этом сообщает телеканал Euronews.
Это подтвердил Четин Текделиоглу, глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов (IDDMIB - ред.). Он заявил, что турецкая промышленность черных и цветных металлов может служить торговой базой и мостом из-за санкций, наложенных на Россию. Уже сейчас экспорт металлов из России в Турцию увеличился на 33% в сравнении с этим же периодом в прошлом году.
По словам экспертов, на этом перенастройка Москвы на Анкару не закончится. На первом плане будут отрасли с наибольшим объемом российских внешнеторговых операций. Это металлургия, продовольствие и многое другое.
«То, что они (Россия - ред.) не могут купить в Германии, Италии и Франции, они покупают у нас. Отдельно многие компании из ЕС планируют продавать свою продукцию в Россию через Турцию. Они хотят использовать Турцию в качестве моста и склада. Нам нужно хорошо это оценить. Это историческая возможность для турецкой промышленности и экспорта», - сказал Четин Текделиоглу журналистам.
По словам чиновника, Москва и Анкара создадут секретариат и специальное торговое ведомство для регулирования совместной торговли.