ХАМАС отказался бить по Израилю?

Увеличение помощи гражданскому населению и улучшение благосостояния жителей сектора Газа стали решающими факторами в решении движения ХАМАС избегать боевых действий и не участвовать в ракетных обстрелах Израиля, заявил неназванный высокопоставленный чиновник системы безопасности «Деталям».

Источник издания считает, что политика отделения ХАМАС от «Исламского джихада» изначально была далеко не самоочевидной, и в системе безопасности рассматривались также другие варианты. В итоге именно политика разделения оказалась успешной и полностью себя оправдала. «Тот факт, что мы не атаковали ХАМАС, не означает, что ХАМАС не пострадал. ХАМАС пострадал в финансовом отношении. Товары и горючее не поступали, рабочие не могли пройти через КПП на работу. А ХАМАС не в том положении, чтобы это игнорировать. И там однозначно решили, что арест в Израиле лидера «Исламского джихада» не стоит того, чтобы приносить ему в жертву те экономические достижения для жителей сектора Газа, которых удалось добиться за год», - пояснил источник.

Отмечается, что самая резкая критика со стороны жителей сектора Газа досталась «Исламскому джихаду». Экономика движение не интересует, и оно обвиняет ХАМАС в том, что тот продался израильтянам «за деньги», однако самому ему совершенно нечего сказать о своих достижениях, отмечает источник. По его словам, ХАМАС заинтересован в слабом «Исламском джихаде». И то, что там втайне довольны итогами противостояния, давно ни для кого не секрет.