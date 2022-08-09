В Узбекистане грозят большими сроками за участие в войне в Украине
Как уже сообщалось, лидер «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов предложил представителям узбекской диаспоры в Перми создать добровольческий батальон для участия в российской «военной операции» в Украине.
Посольство Узбекистана в России после появления сообщений о создании узбекского добровольческого батальона, участники которого намерены отправиться в Украину, предупредило об уголовной ответственности за такие действия.
Дипломаты пообещали, что к уголовной ответственности привлекут всех участников добровольческого батальона. «Посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и / или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность», - говорится в заявлении дипмиссии.
Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана также рекомендовало гражданам страны не следовать подобным призывам участвовать в боевых действиях. В ведомстве напомнили, что в Узбекистане наемничество, как и в России, запрещено законом. Согласно ст. 154 УК Узбекистана о наемничестве, участие в боевых действиях на территории другого государства или на его стороне наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Наказание грозит тем, кто не является гражданином или военнослужащим страны, которая находится в конфликте, или не проживает постоянно на ее территории. Джалолов при этом указал, что является гражданином России.
Ведомство и ранее призывало мигрантов из Узбекистана с осторожностью относиться к объявлениям о приглашении на работу в Россию за высокую зарплату, отмечая, что их целью может быть «привлечение граждан в зоны конфликта между Россией и Украиной, пишет podrobno.uz.