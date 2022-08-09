В Узбекистане грозят большими сроками за участие в войне в Украине

Как уже сообщалось, лидер «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов предложил представителям узбекской диаспоры в Перми создать добровольческий батальон для участия в российской «военной операции» в Украине.

Посольство Узбекистана в России после появления сообщений о создании узбекского добровольческого батальона, участники которого намерены отправиться в Украину, предупредило об уголовной ответственности за такие действия.

Дипломаты пообещали, что к уголовной ответственности привлекут всех участников добровольческого батальона. «Посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и / или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность», - говорится в заявлении дипмиссии.