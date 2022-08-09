Китай за мир с Тайванем, но…

Китай готов к «мирному воссоединению» с Тайванем, однако для этого Тайбэй должен забыть о сепаратистской деятельности. Об этом заявлено в документе, созданном управлением Госсовета КНР по делам Тайваня и информационным управлением Госсовета.

«Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и очень немногих сепаратистов «независимости Тайваня», - говорится в нем.

Согласно документу, Тайбэй должен отказаться от всех форм сепаратизма и обязан следовать принципу «одного Китая». «В мире существует лишь один Китай, и исторический и юридический факт, что Тайвань является частью Китая, не может быть оспорен», - заявлено в так называемой Белой книге о тайваньском вопросе. Не допускается изменение статуса Тайваня, который является частью Китая, а не отдельным государством.

Пекин признал, что в случае конфликта между Тайванем и Китаем немирные средства будут самой крайней мерой при непреодолимых обстоятельствах.