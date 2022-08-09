Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 11:36

Игра между Китаем и США является «большой шахматной партией», и нет нужды переворачивать всю «шахматную доску» ради одной «шахматной фигуры». Это в полной мере относится к визиту «неугомонной бабушки» Нэнси Пелоси на Тайвань, который продолжают обсуждать мировые СМИ. Практически все комментаторы, высказавшиеся на тему напряженности вокруг Тайваня, не заметили еще одну немаловажную деталь – визит Пелоси обошелся американскому бюджету в 90 миллионов долларов. Комментаторы пошли по самому примитивному пути – они просто проецировали свои мысли и желания на совершенно другую, сугубо специфичную китайскую реальность.

Нэнси Пелоси летит на Тайвань, почти 700 тысяч пользователей напряженно следят на флайтрадаре, собьет Китай ее самолет или не собьет. Самолет не сбит, социальные сети полнятся оскорбительными высказываниями в адрес «слабака Си», свободный мир ликует, США подтвердили свой статус мирового гегемона, мир остается однополярным. Словом, западные СМИ и блогеры сами придумали информационный повод, сами его раскрутили, сами испугались – и сами успокоились. А уж эти тезисы затем подхватили и другие, но при этом сделали те же самые выводы. О том, что «Китай больше не сверхдержава». Читать подобное – крайне интересно. По мнению множества внезапных «экспертов по Китаю», Пекин на визит Пелоси должен был отреагировать немедленно и безрассудно, а иначе он просто «бумажный тигр»: «Обе стороны вели себя ровно так, как и всегда. Китай делал «последние китайские предупреждения», а Штаты тоже все организовали в том стиле, который используют в сложных ситуациях: много раз меняли позицию – то Пелоси летит, то не летит, то опять летит, то на Филиппины, а потом, когда все устали метаться, добили дело до конца».

На этом фоне как-то забывается, что китайские официальные лица ничего не говорили о том, что планируют сбивать самолет или не допустить его приземления на Тайване – это, уж простите, делали «эксперты». С чего бы им это делать, тоже непонятно: Пелоси - не первый американский чиновник, прилетающий в Тайбэй, прибыла она туда с рабочим визитом, а не для того, чтобы провозглашать независимость Тайваня. Более того, американские официальные лица подтвердили приверженность политике одного Китая. И, наконец, Пелоси, хоть формально и является третьим должностным лицом США, а все одно представляет из себя «хромую утку». И в силу возраста – 82 года весьма почтенные лета, тут уж не о Тайване, а о душе пора думать, и в силу того, что на промежуточных выборах в Конгресс не имеет никаких шансов сохранить свой пост. А главное – Байден в очередной раз продемонстрировал собственную беспомощность, не сумев притормозить порыв «неистовой бабушки», хотя в разговоре с Си Цзиньпином и обещал ему обратное. Ну и как он теперь выглядит в глазах международного сообщества? Правильно, как человек, неспособный управлять высшими должностными лицами Америки Визит Пелоси на Тайвань в Пекине обозначили «красной линией». И символический акт пересечения этой линии произошел как только она сошла с трапа самолета. Ей впору какой-нибудь высший орден от китайского государства вручать, поскольку теперь у Пекина есть все основания делать в отношении Тайваня все, что он сочтет нужным. С точки зрения китайской идеологии визит Пелоси на Тайвань – «майский день» и «именины сердца». Пекин сейчас разворачивает кампанию о том, что США плюет на договоренности, у Вашингтона нет единой политики, Америка готова развязать новую войну ради «продвижения демократии» в ее американском понимании, Байден не может приструнить «неистовую старушку». Словом, вместо «поддержки тайваньской демократии» Нэнси Пелоси, по сути, развязала Пекину руки по ускорению возвращения Китаем этого острова в «родную гавань». Так всегда бывает, когда политик преисполнен энтузиазма, но слегка обделен здравым смыслом. А в коридорах власти в Вашингтоне по нынешним временам таких с избытком.