США Тайваню не помощник: как плакал лидер Тайваня запоздалый комментарий

Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин

Игра между Китаем и США является «большой шахматной партией», и нет нужды переворачивать всю «шахматную доску» ради одной «шахматной фигуры». Это в полной мере относится к визиту «неугомонной бабушки» Нэнси Пелоси на Тайвань, который продолжают обсуждать мировые СМИ.

Практически все комментаторы, высказавшиеся на тему напряженности вокруг Тайваня, не заметили еще одну немаловажную деталь – визит Пелоси обошелся американскому бюджету в 90 миллионов долларов. Комментаторы пошли по самому примитивному пути – они просто проецировали свои мысли и желания на совершенно другую, сугубо специфичную китайскую реальность.

Западные СМИ и блогеры сами придумали информационный повод, сами его раскрутили, сами испугались - и сами успокоились

Нэнси Пелоси летит на Тайвань, почти 700 тысяч пользователей напряженно следят на флайтрадаре, собьет Китай ее самолет или не собьет. Самолет не сбит, социальные сети полнятся оскорбительными высказываниями в адрес «слабака Си», свободный мир ликует, США подтвердили свой статус мирового гегемона, мир остается однополярным.

Словом, западные СМИ и блогеры сами придумали информационный повод, сами его раскрутили, сами испугались – и сами успокоились. А уж эти тезисы затем подхватили и другие, но при этом сделали те же самые выводы. О том, что «Китай больше не сверхдержава».

Читать подобное – крайне интересно. По мнению множества внезапных «экспертов по Китаю», Пекин на визит Пелоси должен был отреагировать немедленно и безрассудно, а иначе он просто «бумажный тигр»: «Обе стороны вели себя ровно так, как и всегда. Китай делал «последние китайские предупреждения», а Штаты тоже все организовали в том стиле, который используют в сложных ситуациях: много раз меняли позицию – то Пелоси летит, то не летит, то опять летит, то на Филиппины, а потом, когда все устали метаться, добили дело до конца».

Самолет не сбит, социальные сети полнятся оскорбительными высказываниями в адрес «слабака Си», свободный мир ликует, США подтвердили свой статус мирового гегемона

На этом фоне как-то забывается, что китайские официальные лица ничего не говорили о том, что планируют сбивать самолет или не допустить его приземления на Тайване – это, уж простите, делали «эксперты». С чего бы им это делать, тоже непонятно: Пелоси - не первый американский чиновник, прилетающий в Тайбэй, прибыла она туда с рабочим визитом, а не для того, чтобы провозглашать независимость Тайваня. Более того, американские официальные лица подтвердили приверженность политике одного Китая.

И, наконец, Пелоси, хоть формально и является третьим должностным лицом США, а все одно представляет из себя «хромую утку». И в силу возраста – 82 года весьма почтенные лета, тут уж не о Тайване, а о душе пора думать, и в силу того, что на промежуточных выборах в Конгресс не имеет никаких шансов сохранить свой пост.

А главное – Байден в очередной раз продемонстрировал собственную беспомощность, не сумев притормозить порыв «неистовой бабушки», хотя в разговоре с Си Цзиньпином и обещал ему обратное. Ну и как он теперь выглядит в глазах международного сообщества? Правильно, как человек, неспособный управлять высшими должностными лицами Америки

Визит Пелоси на Тайвань в Пекине обозначили «красной линией». И символический акт пересечения этой линии произошел как только она сошла с трапа самолета. Ей впору какой-нибудь высший орден от китайского государства вручать, поскольку теперь у Пекина есть все основания делать в отношении Тайваня все, что он сочтет нужным.

С точки зрения китайской идеологии визит Пелоси на Тайвань – «майский день» и «именины сердца». Пекин сейчас разворачивает кампанию о том, что США плюет на договоренности, у Вашингтона нет единой политики, Америка готова развязать новую войну ради «продвижения демократии» в ее американском понимании, Байден не может приструнить «неистовую старушку».

Словом, вместо «поддержки тайваньской демократии» Нэнси Пелоси, по сути, развязала Пекину руки по ускорению возвращения Китаем этого острова в «родную гавань». Так всегда бывает, когда политик преисполнен энтузиазма, но слегка обделен здравым смыслом. А в коридорах власти в Вашингтоне по нынешним временам таких с избытком.

Слезам Цзяна Цзинго не поверили

И как тут не вспомнить события 15 декабря 1978 года, когда американское решение об установлении дипломатических отношений с Пекином – и, соответственно, разрыве с Тайванем – в Белом доме уже было принято, однако администрация президента-демократа Джимми Картера до последнего тянула с объяснениями со своими тайваньскими союзниками.

В результате это было сделано только за семь часов до обнародования коммюнике, запланированного на 21:00 по вашингтонскому времени. На Тайване в тот момент было 2 часа ночи. И тогдашний тайваньский лидер Цзян Цзинго, разбуженный посреди ночи своим послом в Вашингтоне, заплакал…

Не придется ли плакать и нынешней правящей на Тайване элите, когда шумиха вокруг приземления на острове Нэнси Пелоси спадет, а она останется наедине с Китаем? Ведь уже Пекин прекратил импорт некоторых тайваньских продуктов, в том числе чая, меда, сухофруктов, какао-бобов и овощей, а также улова с 700 рыболовных судов. Под запретом также оказалась продукция 107 тайваньских компаний. И США здесь Тайваню не помощник.