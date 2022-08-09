Украина взяла на себя ответственность за удар по аэродрому в Крыму NYT
За атакой на военный аэродром в Новофедоровке стоят вооруженные силы Украины. Об этом The New York Times рассказал высокопоставленный украинский военный чиновник, осведомленный о ситуации.
Он объяснил, что с авиабазы регулярно вылетали самолеты для ударов по украинским войскам на Юге. Также он подчеркнул, что «использовалось устройство украинского производства».
По данным «РБК-Украина», единственное украинское оружие, которое может долететь до Сакского района, где находится аэродром, - оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром». Он предназначен для поражения стационарных целей на расстоянии от 50 до 280 км. При этом дальность стрельбы может быть увеличена до 450-500 км. Расстояние от линии фронта в Херсонской и Николаевской областях до Новофедоровки составляет примерно 200 км.
У армии Украины нет вооружения, способного достичь полуострова, за исключением самолетов, которые рискуют быть немедленно сбитыми мощными средствами ПВО России в регионе, отмечает издание.