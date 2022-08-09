За атакой на военный аэродром в Новофедоровке стоят вооруженные силы Украины. Об этом The New York Times рассказал высокопоставленный украинский военный чиновник, осведомленный о ситуации.

Он объяснил, что с авиабазы регулярно вылетали самолеты для ударов по украинским войскам на Юге. Также он подчеркнул, что «использовалось устройство украинского производства».