Вслед за сделкой по покупке беспилотников в Иране, о которой сообщали власти США и которую Москва и Тегеран категорически отрицают, Россия может получить партию оружия из Северной Кореи. Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с российской оборонной политикой, сообщает, что речь может идти о закупке северокорейской артиллерии.

По словам источника, эти системы имеют достойное качество. К тому же Пхеньян признал «ДНР» и «ЛНР» и ведет переговоры об открытии посольств на захваченных территориях Украины.

Военный эксперт российской Высшей школы экономики Василий Кашин указывает, что северокорейское оружие в некоторых случаях лучше российского - например, дальнобойные ракетные системы залпового огня (РСЗО) у КНДР «мощнее тех, что имеет Россия».

Недооценивать ресурсы, которые накопила Россия после масштабной программы перевооружения армии, не стоит, подчеркивает он, добавляя, что импорт оружия все же может быть целесообразным.

Россия вынуждена искать поставщиков вооружения, чтобы заменить утраченную технику, потери которой исчисляются тысячами единиц. По данным западных разведок, за пять месяцев кампании в Украине армия РФ лишилась трети танков и в июне была вынуждена отправить на фронт Т-62, которым больше 50 лет.

Американские и европейские санкции вынудили - по крайней мере временно - замедлить или остановить производство на ряде российских оборонных заводов, отмечают западные чиновники, которых цитирует The New York Times. По их словам, командование уже вынуждено экономить снаряды: Россия все реже бьет по движущимся конвоям, предпочитая стационарные цели, такие как склады вооружений.

Кроме того, как уже сообщалось со ссылкой на источники Bloomberg, знакомые с данными западной разведки, поиск оружия приводит Россию в Сирию, откуда техника, брошенная на поддержку режима Башара Асада, вывозится коммерческими судами.