Россия не смогла: в Венгрии оплатили транзит по «Дружбе»

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL сообщила, что сама заплатила за транзит российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.

В MOL ожидают возобновления поставок сырья в ближайшие дни: «Взяв на себя оплату, MOL смогла обеспечить быстрое решение вопроса: украинская сторона обязалась в течение нескольких дней возобновить транспортировку сырой нефти, которая была остановлена несколько дней назад из-за возникших технических проблем с банковской стороны».

Ранее «Транснефть» сообщила, что «Укртранснафта» прекратила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза (ЕС).