Российские хакеры взломали сайт производителя HIMARS
При попытке зайти на сайт американского оборонного концерна Lockheed Martin, производящего реактивные системы залпового огня HIMARS, браузер отображает ошибку сервера 403. Представители пророссийской хакерской группировки Killnet заявили, что отсутствие доступа к ресурсу стало результатом их деятельности.
Хакерам удалось взломать систему авторизации для сотрудников Lockheed Martin, сделать дамп памяти с данными всех кандидатов на работу в концерне и открыть доступ к получению идентификатора «пользователя агентства». Ни одна из прикрепленных к сообщению ссылок не работает. К блокировке систем Lockheed Martin, по словам представителей Killnet, присоединились также группировки «Анонимус Россия» и CarbonSec.