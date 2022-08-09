Пентагон: США помогают Украине отстаивать суверенитет

Соединенные Штаты помогают Украине отстаивать суверенитет исходя из запросов Киева. Об этом в среду сообщил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с его латвийским коллегой Артисом Пабриксом. Трансляция встречи велась на сайте Госдепартамента.

«Мы не гадаем, что нужно, поскольку каждую неделю, иногда два раза в неделю я провожу переговоры с министром обороны Украины. Мы обсуждаем ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем. Задача США в том, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию», - сказал он.