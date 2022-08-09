Пентагон: США помогают Украине отстаивать суверенитет
Соединенные Штаты помогают Украине отстаивать суверенитет исходя из запросов Киева. Об этом в среду сообщил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с его латвийским коллегой Артисом Пабриксом. Трансляция встречи велась на сайте Госдепартамента.
«Мы не гадаем, что нужно, поскольку каждую неделю, иногда два раза в неделю я провожу переговоры с министром обороны Украины. Мы обсуждаем ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем. Задача США в том, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию», - сказал он.
Остин заявил, что США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета.
«США сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины. Но мы одни из ряда стран, из почти 50 стран, которые работают сообща над тем, чтобы изыскать средства и продолжать оказывать поддержку. Мы привержены идее помощи Украине, [готовы] снабжать ее оборудованием и техникой, что позволит им отстоять суверенитет их территории <...>. Наше руководство говорит, что мы будем этим заниматься столько, сколько нужно», - заявил Остин.