После скандала с отчетом об Украине уволился сооснователь Amnesty International

Вестберг признался, что это решение далось ему крайне тяжело, ведь он был членом организации почти 60 лет. Скандальный отчет об Украине заставил его уйти "с тяжелым сердцем".

Сооснователь шведской Amnesty Пер Вестберг заявил о своем выходе из организации в знак протеста против отчета международной правозащитной организации Amnesty International по Украине. Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet.

"Я являюсь членом организации уже почти 60 лет. С тяжелым сердцем я из-за заявления Amnesty относительно войны в Украине заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество", – сказал он.

Вестберг отметил, что Amnesty International была основана с целью содействия освобождению политзаключенных, но расширила сферу своей деятельности и получила значительное влияние.

"С самого начала Amnesty работала над освобождением политзаключенных во всем мире. С тех пор она постепенно, иногда спорно, расширила свой мандат и стала еще одной, безусловно, заметной организацией с неизвестным влиянием", – заявил Вестберг.

По мнению шведских СМИ, экс-глава шведского офиса попытался оправдать организацию.