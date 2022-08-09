Россия выбирает турецкое оборудование

Российская компания «Новатэк» купит турецкое оборудование для своего СПГ-проекта. Электростанция из Турции заменит американскую технику, пишут российские СМИ.

После начала войны в Украине и введения санкций против Москвы американская компания Baker Hughes отказалась от сотрудничества с Россией. После этого «Новатэк» стала искать альтернативного поставщика для завода «Арктик СПГ-2».

Заказ выполнит турецкая фирма Karpowership. Мощность плавучей электростанции на газопоршневых двигателях составит 300-400 МВт. Сроки строительства пока неизвестны.

Компания планирует построить три линии по производству сжиженного природного газа на заводе. Их мощность составит 6,6 млн тонн в год каждая. Сроки запуска пока под вопросом.