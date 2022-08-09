«НАТО не представляет угрозы для России»

НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не является угрозой для нее, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом. Трансляция встречи велась на сайте Госдепартамента.

«Давайте проясним: мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для нее угрозы. Наша позиция лишь отражает приверженность статье 5 (Вашингтонского договора - ред.) - нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех», - отметил Остин.