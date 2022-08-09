Американское оружие в Южной Корее мешает Китаю

Американские мобильные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) THAAD на территории Южной Кореи не должны стать камнем преткновения для развития китайско-южнокорейских отношений, говорится в сообщении МИД КНР на сайте ведомства.

К такому выводу в ходе продолжительной встречи в городе Циндао (Восточный Китай) пришли министр иностранных дел КНР Ван И и его южнокорейский коллега Пак Чин. Согласно данным, дипломаты подробно обсудили проблему THAAD, изложив по ней свои позиции. Министры отметили, что Китай и Южная Корея должны учитывать обеспокоенность противоположной стороны вопросами безопасности, предпринимать усилия, чтобы устранить озабоченность друг друга: "Это не должно стать камнем преткновения в развитии отношений между Пекином и Сеулом".

Ван И и Пак Чин обсудили проблему сохранения мира на Корейском полуострове. "Китай поддерживает нормализацию межкорейских отношений", - подчеркнул глава МИД КНР.