США и Норвегия испытали «гибридный» снаряд

Американская компания Boeing и норвежская Nammo испытали артиллерийский снаряд Ramjet 155 с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, пишет Breaking Defense.

Согласно данным, тесты состоялись в конце июня на территории Норвегии. В ходе испытания были проверены возможность устойчивого полета снаряда и работа его двигательной установки. В дальнейшем компании планируют осуществить управляемый полет снаряда. Ramjet 155 называют гибридом ракеты и управляемой артиллерии.

Отмечается, что перспективный снаряд позволит увеличить дальность применения 155-мм гаубиц, которые имеются в распоряжении армий США и Норвегии, с 40 до 70 км.