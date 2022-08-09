Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:01

Некоторое время назад в армянских СМИ распространилась новость о размещенном на проходящей вдоль границы Армении с Ираном дороге Мегри - Агараг посте российских пограничников. В сообщении указывалось, что российские пограничники проверяют всех въезжающих и выезжающих. Эта новость вызвала большой ажиотаж в Армении, поскольку эта дорога должна стать частью «Зангезурского коридора», который должен соединить Азербайджан с Нахчываном. Появление российских пограничников сразу же породило домыслы о том, что власти Армении дали согласие и готовятся к открытию Зангезурского коридора. А согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, безопасность проезда между Азербайджаном и Нахчываном на территории Армении должна осуществлять ФСБ России. Однако ФСБ объяснила появление российских пограничников на дороге Мегри - Агараг «участившимися случаями контрабанды наркотиков из Ирана в Армению». После появления новостей об установлении новых КПП в Пограничном управлении ФСБ России армянским СМИ заявили, что с целью выявления и пресечения фактов контрабанды, незаконной миграции и иных правонарушений, в соответствии с законом Республики Армения «О государственной границе», по согласованию с армянским правительством, Службой национальной безопасности и другими компетентными органами с начала этого года был сформирован ряд оборудованных позиций для осуществления службы пограничного контроля.

По данным ФСБ РФ, в последнее время на армяно-иранской государственной границе сформировалась напряженная оперативная обстановка в связи с участившимися попытками незаконного провоза наркотических средств и психоактивных веществ из Ирана в Армению. Более того, по данным ведомства, были зафиксированы случаи нарушения границы представителями экстремистских и террористических группировок. В прошлом году на участке пограничного отряда Мегри российские пограничники задержали двух боевиков, у которых было выявлено большое количество оружия и боеприпасов. В Армении вышеприведенное уточнение со стороны Пограничного управления ФСБ России не сочли убедительным: российские пограничники охраняют исключительно границу Армении с Ираном. Однако новые контрольно-пропускные пункты находятся в пределах границ Армении, на дороге, соединяющей населенные пункты. Баграт Закарян, глава общины Мегри, заявил армянской службе «Радио Свобода», что на самом деле эти блокпосты были установлены не сейчас, а несколько месяцев назад. По его словам, российские пограничники установили 5 модульных блокпостов на дороге из Мегри в Агараг и приступили к службе. До этого российские пограничники контролировали только границу с Ираном. «Есть жалобы от граждан - их останавливают, проверяют паспорта, спрашивают о том, куда они направляются», - сказал глава общины. Закарян не скрывает, что наличие новых контрольно-пропускных пунктов не на границе, а непосредственно в районе населенных пунктов создало трудности для передвижения не только граждан Армении, но и иностранных туристов. Тем не менее, он утверждает, что присутствие российских пограничников сразу в нескольких населенных пунктах укрупненной общины является законным. Между тем депутат парламента Ирана армянского происхождения Роберт Бегларян заявил, что ссылка ФСБ России на наркотики в вопросе дороги Мегри - Агарак больше похожа на предлог. Он сообщил, что буквально через 10 дней после 44-дневной войны встречался с высокопоставленными иранскими чиновниками и интересовался деталями того, как Азербайджан может получить дорогу в Нахчыван через Сюникскую область (Зангезур - ред.) Армении и обратно.

«Мне передали, что Россия сообщила о достигнутой договоренности по обеспечению сопровождения азербайджанских колонн со стороны соответствующих российских правоохранительных органов или военных. Поэтому, мне кажется, все это – новый этап реализации тех самых договоренностей», – отметил Бегларян. Он не исключил, что это может быть связано и с планами открытия иранского консульства в Кафане. «Не могу сказать, что это давление, но, вероятно, создается повод, чтобы провести с Ираном переговоры о перспективах открытия генерального консульства. Нелепо говорить, что вопрос в наркотиках или контрабанде... Я немного шире смотрю на это», – подчеркнул депутат. «За заявлениями России вижу другие тенденции или планы», – добавил Бегларян. Парламентарий напомнил о встрече лидеров России, Турции и Ирана в Тегеране, на которой духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи заявил о чувствительности и «красных линиях» Тегерана в этих вопросах. «Хаменеи указал президенту России Путину на то, что война в Украине не должна мешать России и не должна отвлекать от событий на Южном Кавказе. Я знаю, что Хаменеи озвучил такой намек. Раскрывается новый процесс – достаточно лишь сопоставить факты», – заключил депутат. Отметим, что иранские круги почему-то считают открытие Зангезурского коридора угрозой интересам своего государства и заявляют, что «не допустят закрытия сухопутных границ между Арменией и Ираном». Трудно понять логику иранцев, узревших угрозу интересам Тегерана и допускающих мысль о вероятности закрытия сухопутной границы Ирана с Арменией после восстановления сухопутного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном через Зангезур.