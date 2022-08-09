США видят угрозу в ирано-российском тандеме

Растущее сотрудничество между Россией и Ираном следует рассматривать как серьезную угрозу, заявил Anadolu представитель Госдепа США, комментируя тему запуска Россией в космос иранского спутника «Хайям».

По его словам, США известно о запуске Россией спутника со значительными шпионскими возможностями в интересах Ирана. «Углубление союза России с Ираном - это то, что весь мир должен рассматривать как серьезную угрозу», - отметил он.

Вывод на орбиту иранского космического спутника «Хайям» прошел через три недели после встречи президента России Владимира Путина и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Ранее издание The Washington Post со ссылкой на неназванные источники в западных спецслужбах сообщало, что Россия «может воспользоваться иранским спутником в ходе войны против Украины». Иранское космическое агентство опровергло сообщения о возможном использовании Россией разведывательного спутника «Хайям» для шпионажа за Украиной.