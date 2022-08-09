Взрывы на российском военном аэродроме в Новофедоровке (Крым) стали результатом операции украинских специальных сил, сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванного представителя украинского правительства.

Издание не уточняет, о каком подразделении идет речь, однако в прошлом западные СМИ писали о том, что украинские Силы специальных операций занимаются организацией операций в глубоком тылу российских войск, в том числе на территории России, отмечает BBC.

Собеседник The Washington Post в украинском правительстве не уточнил, каким именно образом было организовано нападение в Крыму. Представитель американского правительства сообщил изданию на условиях анонимности, что нападение в Новофедоровке, вероятно, осуществила Украина, при этом Киев не использовал оружие, предоставленное ему Вашингтоном.

В среду утром украинские Воздушные силы заявили, что в Новофедоровке уничтожено девять российских самолетов, однако проверить достоверность этих сведений невозможно, указывает BBC.