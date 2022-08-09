В Казахстане начали применять санкции против «дочки» Сбербанка

В Казахстане Jusan Bank и Forte Bank перестали принимать платежи и переводы в национальной валюте от клиентов местной «дочки» Сбербанка, сообщает ДА АО «Сбербанк».

«Настоящим уведомляем вас о невозможности совершения клиентами ДБ АО «Сбербанк» платежей и переводов в национальной валюте в пользу клиентов АО «First Heartland Jusan Bank» и АО «Forte Bank» в связи с отказом АО «First Heartland Jusan Bank» и АО «Forte Bank» в приеме платежей и переводов согласно их внутренней политике», - говорится в сообщении банка.

Обе кредитные организации заявили, что такое решение связано с введением санкций против России, передает Fergana News.