Министр обороны Армении уволил полковника за средний палец сына

Министр обороны Армении Сурен Папикян несколько недель назад по пути в Дилижан оказался в неприятной ситуации, когда сотрудник бензоколонки показал ему средний палец. По указанию главы ведомства на место происшествия прибыли полицейские и арестовали парня. Позже стало известно, что отец парня – полковник Минобороны Грайр Атоян.

Как пишет газета «Грапарак», сразу после этого был дан приказ о его увольнении, и вместо него был назначен полковник Виген Симонян, который имеет тесные связи с властями.

По информации газеты, Папикян приводит в систему Минобороны и присуждает офицерские звания даже тем, которые в свое время занимались у него – репетитору по истории. Некоторым из них даже присуждаются воинские звания.