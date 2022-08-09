В Бакинском аэропорту нарушилось электроснабжение
Из-за нарушения электроснабжения Международного аэропорта Гейдар Алиев для обеспечения электроэнергии пассажирских терминалов задействованы резервные мощности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Согласно сообщению, в настоящее время соответствующие службы аэропорта приступили к ликвидации последствий происшествия. Предпринимаются все необходимые шаги для восстановления штатного электроснабжения бакинского аэропорта.