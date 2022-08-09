В крымской Новофедоровке ввели режим ЧС после взрывов
Взрывы на военном аэродроме "Саки" в поселке Новофедоровка в аннексированном Россией Крыму призваны чрезвычайной ситуацией муниципального масштаба, сообщил назначенный Москвой глава полуострова Сергей Аксенов.
"Признано ЧС муниципального масштаба. Количество жителей, которые размещены в пунктах временного размещения, - 252 человека", - цитирует Аксенова ВВС.
По его данным, в результате взрывов получили повреждения более 60 многоквартирных домов и 20 коммерческих объектов.
Серия взрывов на территории военного аэродрома "Саки", который эксплуатирует российское Минобороны, прогремели днем 9 августа. В результате, по официальным данным России, один человек погиб, 14 пострадали.
В российском Минобороны заявили, что причиной взрывов стало несоблюдение правил пожарной безопасности.