Индия платит России за уголь в юанях и дирхамах
Индийские энергетические компании оплачивают российский уголь юанями и дирхамами, пишет Reuters.
Еще одной валютой оплаты стал гонконгский доллар. Таким образом Индия обходит западные санкции против Москвы. Согласно данным таможни, индийские компании оплатили валютами, отличными от доллара, 742 тыс. тонн российского угля.
Эксперты считают, что в будущем количество недолларовых платежей за российские товары будет расти. Это поможет странам-покупателям избежать вторичных санкций от Европы и США.