Белый дом о взрывах в Крыму

После серии взрывов в Крыму спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Борьба продолжается на востоке и юго-западе страны и еще далека от окончания. Мы предупреждали, что это может быть долгая и затяжная война. Мы будем продолжать обеспечение вооружением, чтобы Украина могла противостоять неспровоцированной агрессии России, и это - в центре нашего внимания", - заявила спикер Белого дома.

Так она ответила на вопрос о "серии взрывов на российской авиационной базе в Крыму" и о том, считают ли США военные объекты в Крыму легитимной целью для Украины в условиях поставок американского оружия для ВСУ.