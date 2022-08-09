Гаджи Алиев и Мария Стадник вновь выиграли Исламиаду У Азербайджана в борьбе три золота; обновлено 20:44
Третье золото в борьбе Азербайджану принес Туран Байрамов (74 кг), победивший в финале иранца.
* * * 19:53
И Гаджи Алиев (65 кг) стал 2-кратным победителем Исламиады. В финале он одолел албанца.
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Мария Стадник стала победительницей Исламиады.
Это ее вторая победа на Играх Исламской солидарности. В 2017 году Стадник победила в Баку.
Алиаббас Рзазаде (57 кг) стал бронзовым призером.
На данный момент у Азербайджана по два золота, серебра и бронзы.
* * * 16:03
В турецкой Конье продолжаются Игры Исламской солидарности.
Сегодня начались соревнования по борьбе. Мария Стадник (50 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Туран Байрамов (74 кг), Абубакр Абакаров (86 кг) вышли в финалы.
Также уже известно, что у Алены Колесник (59 кг) серебряная медаль.
На данный момент у Азербайджана на нынешней Исламиаде 1 золото, 2 серебра и 1 бронза.