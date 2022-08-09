Это ее вторая победа на Играх Исламской солидарности. В 2017 году Стадник победила в Баку.

И Гаджи Алиев (65 кг) стал 2-кратным победителем Исламиады. В финале он одолел албанца.

Третье золото в борьбе Азербайджану принес Туран Байрамов (74 кг), победивший в финале иранца.

Алиаббас Рзазаде (57 кг) стал бронзовым призером.

На данный момент у Азербайджана по два золота, серебра и бронзы.

* * * 16:03

В турецкой Конье продолжаются Игры Исламской солидарности.

Сегодня начались соревнования по борьбе. Мария Стадник (50 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Туран Байрамов (74 кг), Абубакр Абакаров (86 кг) вышли в финалы.

Также уже известно, что у Алены Колесник (59 кг) серебряная медаль.

На данный момент у Азербайджана на нынешней Исламиаде 1 золото, 2 серебра и 1 бронза.