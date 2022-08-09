Отношения России и Китая на подъеме
Пекин и Москва вступили в самый успешный период межгосударственных отношений. Об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, пишут российские СМИ.
«Под стратегическим руководством председателя Китая Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения вступили в наилучший период в истории, отличаются высочайшим уровнем взаимного доверия, высочайшей степенью взаимодействия и наибольшей стратегической значимостью», - заявил он в интервью журналистам. По мнению посла, сейчас у стран самые успешные межгосударственные отношения за весь период с момента окончания холодной войны.
«Китайско-российское стратегическое сотрудничество является важной силой, способствующей формированию многополярного мира и демократизации международных отношений», - отметил Чжан Ханьхуэй.