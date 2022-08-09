Украина обвинила компанию Ильхама Мамедова в помощи России и уклонении от налогов

Компания была создана в 2004 году на базе мощностей калушского предприятия «Ориана». Завод специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена. Владельцем «Карпатнефтехима» раньше был российский «Лукойл», сейчас – нидерландская Karpaty Chemical, бенефициары которой Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий купили завод у «Лукойла» после того, как он попал под санкции.

Одного из крупнейших производителей органических химических веществ Украины уличили в уклонении от уплаты налогов.

Прошлым летом глава «Лукойла» Вагит Алекперов оценивал стоимость «Карпатнефтехима» в $100-300 млн.

Как сообщили украинские ведомства, в 2017-2022 годах компания уклонилась от уплаты налогов на сумму более 3 млрд гривен (свыше 81 млн долларов).

«Предприятие также незаконно перечисляло в пользу подконтрольной российской нефтекомпании юридическому лицу более 5 млрд гривен (135 млн долларов) для их легализации. По ходатайствам прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на корпоративные права предприятия, являющегося одним из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины, на общую сумму более 2,3 млрд грн (62 млн долларов), а также на 35 объектов недвижимости этого предприятия», сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

Напомним, что Ильхам Мамедов возглавил «Лукойл-Украина» в 2014 году. Он сменил на этом посту Андрея Гаврильца, который до этого работал на должности гендиректора компании «Лукойл-Беларусь».