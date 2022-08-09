Генпрокурор и посол Британии обсудили нападение на посольство Азербайджана

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился в среду, 10 августа, с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Азербайджане Джеймсом Шарпом. Об этом сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре.

Согласно сообщению, в ходе встречи было отмечено успешное развитие сотрудничества между двумя странами. Кямран Алиев выразил признательность завершившему дипломатическую миссию в Азербайджане послу Джеймсу Шарпу за плодотворную деятельность.

В то же время британский дипломат отметил, что Соединенное Королевство придает большое значение связям с Азербайджаном и успешно развивает их на высоком уровне.

На встрече состоялся обмен мнениями по факту нападения радикальной религиозной группировки на административное здание посольства Азербайджана в Лондоне 4 августа. Было отмечено, что расследование уголовного дела, начатого генеральным прокурором Азербайджана, должно проводиться в рамках сотрудничества с соответствующими органами Соединенного Королевства.

Кямран Алиев и Джеймс Шарп также обсудили вопросы, представляющие интерес для Азербайджана и Великобритании.