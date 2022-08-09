Депутат Фазиль Мустафа: «Разве Шушу освободили шииты-хусейниты?»

«Мы завоевали великую победу в 44-дневной Отечественной войне. Некоторые пытаются принизить ее, пытаясь представить как победу определенного мазхаба (религиозное течение - ред.). Если это действительно победа отдельного мазхаба, то почему ее не завоевывали в течение 30 лет?». Об этом в интервью журналистам заявил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

«В этом процессе мелькают и лица азербайджанских псевдоинтеллигентов. Начинает тошнить, когда видишь, что к славной победе азербайджанской армии пытаются отнестись в рамках религиозных течений. Именно такие люди вместо флага Азербайджана рисуют на стенах символы какого-то учения. При этом силы, которые поддерживают этих людей, сегодня выступают против открытия Зангезурского коридора. Почему? Не хотят воссоединения Азербайджана и Нахчывана», - сказал депутат.

Фазиль Мустафа отметил, что все участники Отечественной войны вне зависимости от религии, пола и языка являются героями.

«А те, кто вместо флага Азербайджана поднимает флаг другой страны или же какой-то силы, выступает против нашей страны. Сегодня наша интеллигенция предпочитает молчать и наблюдать со стороны. На самом деле, каждый азербайджанец должен воспринимать как личное оскорбление фразу «Шушу освободили шииты-хусейниты». Мы должны быть крайне чувствительны в подобных вопросах и не можем допустить утраты наших светских ценностей», - сказал он.