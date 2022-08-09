Минздрав о смартфонах, детях и зрительных нарушениях

Использование компьютеров, телефонов и планшетов в темноте вызывает проблемы с секрецией гормона сна. Такая привычка также предотвращает секрецию гормона роста у детей. Об этом в ходе прямого эфира на странице Министерства здравоохранения в Instagram заявила эксперт Минздрава Нигяр Гасанова.

Специалист отметила, что в этой связи уже проводятся исследования. По ее словам, за последнее время очень часто встречаются жалобы на сухость в глазах. Эксперт добавила, что в медицине это называется компьютерным зрительным синдромом: «Смотря в экран, люди моргают реже обычного. Поэтому рекомендуется время от времени делать перерыв и использовать простые увлажняющие капли для глаз. Смотреть в экран в темноте еще опаснее».

По словам врача, уровень зрительных нарушений среди детей увеличился, поэтому необходимо ограничивать использование детьми маленьких экранов. «Современные гаджеты снижают остроту зрения у детей. Дети зрительных нарушений, как правило, не замечают, пока их зрение не ухудшается до серьезных значений - на 10-20%», - добавила Гасанова.