Спецслужбы Кыргызстана арестовали гражданина Азербайджана

Руководитель одной из крупнейших лабораторных сетей в Кыргызстане, гражданин Азербайджана Сохраб Ярахмедов задержан сотрудниками Госкомитета Нацбезопасности, передает «Вечерний Бишкек».

Как установило следствие, С.Ярахмедов прибыл в Кыргызстан в марте 2019 года с вполне конкретной целью - организовать высокоприбыльную коммерческую деятельность. Летом того же года он стал исполнительным директором ОсОО «Лаборатория «Eurolab», а через два года был назначен уже генеральным директором этой лаборатории.

Как сказано в уставе компании, основным видом деятельности «Евролаба» является «прочая деятельность в области здравоохранения». «Прочая» - значит забор биоматериалов и проведение широкого спектра анализов. Но, как оказалось, не только это.

Из приговора суда стало известно, что руководством указанной компании в целях эффективного осуществления своей деятельности на территории Кыргызстана была организована и внедрена коррупционная система в сфере оказания медицинских услуг населению страны, касающаяся забора крови и иных анализов для проведения лабораторных исследований».