Сыноубийцу Вахабова будут судить
Завершилось предварительное следствие по уголовному делу 65-летнего жителя Губинского района Нусрата Вахабова, обвиняемого в убийстве собственного сына.
Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направили на рассмотрение в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Вести дело поручили судье Айнур Рзаевой. Подготовительное заседание назначено на 6 сентября.
По словам очевидцев, Нусрат Вахабов страдал алкоголизмом и регулярно приходил домой в нетрезвом виде. На этой почве у него с сыном часто происходили конфликты. Убийство произошло вечером 2 мая этого года в Губинском районе. 35-летний Сарраф сделал замечание отцу, который распивал алкоголь в месяц Рамазан. Мужчину критика сына разозлила и он ударил Саррафа ножом в сердце. От полученного ранения сын скончался.
В Губинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.