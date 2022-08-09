Американцы начинают военные учения в Тайваньском проливе

В ближайшие дни Соединенные Штаты направят военные корабли на учения в Тайваньский пролив. Сообщение об этом опубликовал Военно-морской институт США.

Эту новость также подтвердил Пентагон. Армия США проведет так называемые «учения по свободе судоходства».

«Мы продолжим транзит через Тайваньский пролив, поскольку мы в прошлом, в ближайшие недели… Мы продолжим проводить операции по обеспечению свободы судоходства в других частях региона», - заявил заместитель министра обороны по политике Колин Каль.

Сейчас корабли ВМС США находятся в японском порту Сасебо. Соединенные Штаты разместили там авианосную ударную группу во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Триполи».