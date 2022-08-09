Презентация, которую так долго ждали: Samsung удивил в очередной раз

Основной замысел события – показать, как новое поколение смартфонов Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4 расширяют любимые функции для наших пользователей, оборачивая его в идеальный инструмент для самовыражения. И это не случайно, ведь производители Samsung постоянно находятся в поисках новых способов расширения возможностей, изучая абсолютно неведомые ранее границы. Поэтому возможности новых устройств превзойдут ожидания даже тех, для кого смартфоны Samsung уже стали помощниками в повседневной жизни и неотъемлемой ее частью.

Презентацию на азербайджанском языке проводил известный ведущий DJ Tural. Своим профессиональным подходом он изящно и отчетливо смог донести до участников онлайн-трансляции полноценную информацию о новых мобильных устройствах.

Южнокорейский технологический гигант Samsung объявил о следующем поколении революционных складных смартфонов. 10 августа в 17:00 (по бакинскому времени) была проведена долгожданная презентация Galaxy Unpacked, где Samsung представил новое поколение складных смартфонов - Galaxy Z Flip4 and Galaxy Z Fold4. Событие прошло в формате онлайн-презентации, которую транслировали на YouTube-канале Samsung Azerbaijan.

Давайте вместе вспомним, как большинство смартфонов безустанно эволюционируют и постоянно развивают привычные нам возможности для привлечения пользователей к новшествам и удовлетворения нужных потребностей. Напомним также, что складные телефоны продолжают ломать стереотипы для гаджетов следующего поколения. В данной ситуации Samsung, не отступая ни на шаг, упорно развивает линейку складных смартфонов и раз за разом предлагает более продвинутые для нас варианты.

Galaxy Z Flip4: свободные руки, качественные фото и видео

Galaxy Z Flip4 — это усовершенствованный и компактный гаджет, который приятно удивляет своими возможностями: он отличается стильным дизайном и вдохновляющими цветами, которые придутся по душе каждому; он настолько «комфортный», что легко помещается в сумочке и в маленьком кармане; вы можете достать его и открыть или же использовать в согнутом виде.

В качестве «наследства» от своего предшественника Galaxy Z Flip3 Galaxy Z Flip4 получил возможность совершать звонки, отвечать на текстовые сообщения и даже снимать высококачественное селфи, не раскрывая смартфон.

Этот смартфон также снабжен функцией hands-free. Это означает, что получить качественные фото и видео можно, просто положив телефон на любую поверхность под самым низким углом, а руки в этот момент будут совершенно свободными.

Что касается других характеристик, то стоит выделить внешний экран телефона c 1.9” Dynamic AMOLED 60 Hz, аккумулятор емкостью 3,700 mAh, заряжающийся до 50% за 30 минут. Это также регулирует энергопотребление в соответствии с вашими смартфонными привычками.

Galaxy Z Fold4: многофункциональность и удобство в использовании

Galaxy Z Fold4 — мощный многозадачный смартфон с высочайшей производительностью сочетает в себе бесценный опыт Samsung в области мобильных технологий. В смарфтон Galaxy Z Fold4 по сравнению с Z Fold3 внедрены больше расширенных и функциональных возможностей: в раскрытом режиме можно использовать как планшет, в котором можно просматривать контент, работать и играть. В закрытом режиме – это представительский смартфон с 6,2-дюймовым экраном.

Портретный режим Galaxy Z Flip4 добавлен на передний экран, а еще есть возможность поместить переднее изображение на внутренний экран. Кроме того, на внутренний экран добавлены такие элементы, как Wi-Fi, Bluetooth и фонарь. Защита дисплея Gorilla Glass Victus + поможет уменьшить повреждения от внешнего воздействия. Кроме того, как Galaxy Z Fold4, так и Galaxy Z Flip4 оснащены влагозащитой IPX8, поэтому пользователи могут меньше беспокоиться в чрезвычайных ситуациях.

Galaxy Buds2 Pro: премиум-дизайн с новым опытом прослушивания

Новинка линейки Galaxy Z – беспроводные наушники Galaxy Buds2 Pro, обеспечивающие максимальное погружение в звучание, идеально подходящее для любого аспекта повседневной жизни. Превосходный 24-битный hi-fi звук, кристально чистое разрешение и компактный эргономичный дизайн, благодаря которому наушники стали еще на 15% меньше, и это на данный момент самые компактные и самые легкие наушники от Samsung.

Посмотреть запись трансляции вы можете на YouТube-канале Samsung Azerbaijan: https://www.youtube.com/c/SamsungAzOfficial

Более подробную информацию об устройствах вы можете получить на сайте Samsung Azerbaijan: www.samsung.com/az.