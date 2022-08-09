Украинские военные ударили по мосту через Днепр

Украинские военные нанесли удар по мосту через Днепр в районе Каховской ГЭС. Об этом сообщило оперативное командование «Юг». Как заявили в ВСУ, атака привела «к укреплению статуса моста как непригодного для использования».

Ранее ВСУ неоднократно наносили удары по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Для этого, как сообщалось, использовались предоставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS, обладающие высокой точностью и большим радиусом действия.

Так же как Антоновский, мост в районе Каховской ГЭС может использоваться российскими военными для снабжения войск и доставки техники с левого берега Днепра, граничащего с Крымом.