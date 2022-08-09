Пожар в известном бакинском ночном клубе потушен обновлено 18:39

Пожар в известном ночном клубе «Yüngül cinayətlər», расположенном в Насиминском районе Баку, потушен, передает пресс-служба МЧС.

Отмечается, что сотрудники противопожарной службы ведомства, привлеченные на место инцидента, предотвратили распространение огня.

Во время инцидента никто не пострадал.

* * * 17:50

В Баку произошло возгорание в расположенном в Насиминском районе ночном клубе Yüngül cinayətlər.

К месту происшествия были привлечены сотрудники МЧС.

Принимаются меры по тушению пожара.