Пожар в известном бакинском ночном клубе потушен обновлено 18:39
Пожар в известном ночном клубе «Yüngül cinayətlər», расположенном в Насиминском районе Баку, потушен, передает пресс-служба МЧС.
Отмечается, что сотрудники противопожарной службы ведомства, привлеченные на место инцидента, предотвратили распространение огня.
Во время инцидента никто не пострадал.
* * * 17:50
В Баку произошло возгорание в расположенном в Насиминском районе ночном клубе Yüngül cinayətlər.
К месту происшествия были привлечены сотрудники МЧС.
Принимаются меры по тушению пожара.