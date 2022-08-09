Звезды Болливуда в Баку фото
С 9 августа между Баку и Дели начали осуществляться прямые авиарейсы. Накануне пассажиров первого рейса в бакинском аэропорту встретил временный поверенный в делах Индии в Азербайджане Винай Кумар.
Одними из первых пассажиров стали индийские кинозвезды и известные лица Болливуда, которых встретили национальными азербайджанскими танцами.
Выступая на мероприятии, Винай Кумар оценил тесные исторические и культурные связи между двумя странами и отметил, что прямые авиарейсы между двумя странами еще больше укрепят двустороннее сотрудничество в различных секторах, таких как экономика, культура и туризм.
Винай Кумар подчеркнул, что с помощью более быстрого и удобного транспортного сообщения, а также простых электронных визовых процедур все больше азербайджанских туристов могут воспользоваться широким разнообразием привлекательных туристических направлений в Индии, включая многочисленные природно-ландшафтные объекты, богатое историческое и национальное наследие, историческое, географическое и культурное разнообразие.