С 9 августа между Баку и Дели начали осуществляться прямые авиарейсы. Накануне пассажиров первого рейса в бакинском аэропорту встретил временный поверенный в делах Индии в Азербайджане Винай Кумар.

Одними из первых пассажиров стали индийские кинозвезды и известные лица Болливуда, которых встретили национальными азербайджанскими танцами.