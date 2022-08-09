Греция освободилась от надзора Евросоюза над деньгами

Греция выйдет из системы усиленного наблюдения Евросоюза 20 августа после 12 лет, заявил министр финансов Греции Христос Стайкурас, передает Reuters.

«После 12 лет… тяжелая глава для нашей страны подходит к завершению. Греция возвращается к европейской нормальности и больше не будет исключением в еврозоне», - сказал он, добавив, что Афины выполнили большинство обязательств и реформ.

Выход Греции из-под усиленного надзора будет означать больше степеней свободы в проведении экономической политики и приблизит цель страны по восстановлению статуса инвестиционного уровня.