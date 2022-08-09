Сторонники Трампа угрожают ФБР

Главы ФБР и Минюста США Крис Рэй и Меррик Гарланд получили множество угроз убийством после обыска в доме бывшего американского президента Дональда Трампа в штате Флорида, передает телеканал Fox News.

Помимо глав ведомств угрозы поступают также в отношении агентов ФБР. Сообщается, что среди руководства спецслужб обсуждается вопрос об ужесточении мер безопасности и увеличении вооруженной охраны генпрокурора и шефа ФБР.

Напомним, что об обыске в своем поместье в городе Палм-Бич Трамп сообщил накануне. Политик связал действия ФБР с его возможным участием в выборах 2024 года.