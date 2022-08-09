Исламиада: азербайджанский гимнаст завоевал серебро

Отдел спорта

Сегодня на Играх Исламской солидарности в Конье начались соревнования по спортивной гимнастике.

Представитель Азербайджана Иван Тихонов стал серебряным призером в многоборье.