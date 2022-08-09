Исламиада: азербайджанский гимнаст завоевал серебро
Сегодня на Играх Исламской солидарности в Конье начались соревнования по спортивной гимнастике.
Представитель Азербайджана Иван Тихонов стал серебряным призером в многоборье.
Сегодня на Играх Исламской солидарности в Конье начались соревнования по спортивной гимнастике.
Представитель Азербайджана Иван Тихонов стал серебряным призером в многоборье.
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