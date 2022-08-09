Молдова не сможет заплатить «Газпрому» за газ, использованный в августе, из-за нехватки средств, заявил глава Moldovagaz Вадим Чебан в комментарии NewsMaker.

По его словам, Moldovagaz ранее просила отсрочки по платежам у российской компании, но так и не получила ответа. Сейчас Молдова рассчитывает, что в четвертом квартале 2022 года в соответствии с контрактом будет задействован другой метод ценообразования, это позволит существенно снизить закупочную цену газа.

«При существующей методологии не вижу, как мы можем просить повышать его. В этой ситуации даже если мы будем просить повысить, Национальное агентство по регулированию энергетики все равно будет утверждать тариф по среднегодовой цене. Единственное, что сейчас может нам помочь - это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал», - заявил Чебан.