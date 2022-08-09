Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 19:57

Михаил Гончар, президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», не исключает, что Ким Чен Ын вполне мог пообещать Владимиру Путину отправить на украинский фронт миллион корейских добровольцев. «Как и властям в Кремле, северокорейскому руководителю не жалко расходного людского материала», - сказал Гончар haqqin.az, комментируя информацию российского журналиста и военного эксперта Игоря Коротченко о том, что Северная Корея, якобы, предложила России направить 100 тысяч солдат для войны в Украине. Эта информация была опубликована в газете New York Post. По мнению Гончара, отправка на украинский фронт даже ста тысяч северокорейских добровольцев выглядит нереалистично, скорее всего, речь идет о пропагандистской браваде, свойственной руководителю КНДР.

«Если помните, в начале 50-х годов ХХ века советские солдаты и офицеры принимали участие в боевых действиях на Корейском полуострове на стороне северокорейского режима, который возглавлял Ким Ир Сен, - сказал политолог. – Не исключено, что Путин напомнил Ким Чен Ыну о том, что его дедушку, который, кстати, был капитаном Советской армии, выручили русские. Впрочем, Ким не настолько глуп, чтобы ввязываться в военную авантюру, разворачивающуюся почти в 10 тысячах километров от границ КНДР и создавать себе массу проблем, которых у Пхеньяна и без того хватает». Гончар не исключает, что под видом северокорейской помощи Россия может получить военно-техническую поддержку от Китая. Что же касается живой силы, то никаких ста тысяч добровольцев, по его мнению, конечно же, не будет. В пропагандистских целях группа корейских военных, подобно кадыровцам, выложит в тик-токе постановочные видео об «участии» корейцев в боевых действиях, но не более того. У Ким Чен Ына не так много боеспособного населения. Не говоря о том, что при первой же возможности северокорейцы бегут из КНДР. Так что переправлять их до станции Донецк-Узловая Киму придется в запломбированных вагонах, чтобы его солдаты не разбежались по дороге по российским регионам. «Что же касается КНР, то, как известно, риторика китайской пропаганды на 99 процентов состоит из российских нарративов, - отметил Михаил Гончар. – Хотя власти РФ и КНР – души родственные, Пекин, тем не менее, нарываться на западные санкции не хочет и традиционно маскирует свои истинные намерения. Но если из Пхеньяна заявят о желании КНДР помочь братскому русскому народу в его борьбе с мировым империализмом, то китайцы, не исключено, могут использовать «корейскую ширму», чтобы помочь Путину с оружием и боеприпасами. При этом следует учесть, что весь производимый в КНР арсенал является копией оружия советского образца». Эксперт напомнил, что в начале вторжения российских войск в Украину президент Сирии Башар Асад также обещал отправить на подмогу российской армии «тысячи сирийских добровольцев». Но среди десятков тысяч россиян, погибших в Украине, сирийцев до сих пор не было. Говоря о ситуации на востоке и юге Украины, Гончар отметил, что боевые действия идут по всей линии фронта и ни на одном из участков российским войскам не удалось прорваться. «Последние две недели, благодаря интенсивному огневому воздействию со стороны ВСУ, было уничтожено много российских складов с боеприпасами, целый ряд командных пунктов, а также разрушены коммуникации, включая два стратегических моста через Днепр, - подчеркнул украинский эксперт. – ВСУ эффективно применяют два новых вида американских ракетных систем – «земля-земля».

ATACMS в РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров, а также противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, которыми можно поражать радары, когда самолет-носитель находится за пределами радиуса действия ПВО. Этими системами ВСУ, среди прочего, разгромили батарею российских комплексов ПВО С-300, уничтожив минимум четыре установки и радарный комплекс. Кроме того, на юге страны также был уничтожен радар ПВО россиян вместе с одной из установок «Панцирь С-1». В целом, за короткое время было уничтожено более 20 разных типов установок ПВО российских войск. Все это привело к дезорганизации российских войск, тогда как на украинской стороне идет процесс накапливания сил и средств, а на оккупированных территориях продолжают интенсивно действовать украинские партизанские диверсионные группы, которыми недавно был ликвидирован глава коллаборантской военно-гражданской администрации Херсонской области. Еще один представитель руководства херсонской администрации был госпитализирован с ранениями в одну из московских клиник». По словам Михаила Гончара, хотя мощная западная военная техника поступает в распоряжение ВСУ беспрерывно, ее все еще недостаточно, чтобы уже завтра начать активные боевые действия и отбросить оккупантов на исходные позиции». Эксперт особо отметил превосходные боевые качества ракетных систем HIMARS, а также натовской артиллерии, которые резко ограничили наступательные возможности россиян.

«Именно поэтому Москва, захватившая Запорожскую АЭС, прибегает сегодня к ядерному шантажу, - считает Гончар. – Вначале она прекратила электроснабжение двух регионов Украины, а теперь угрожает всему миру тем, что, якобы, не может обеспечить стопроцентную безопасность этого ядерного объекта. Таким образом, прозрачно намекая на то, что Запорожская АЭС может быть подорвана «деструктивными элементами», Россия, по сути, развернула против Европы новый информационно-пропагандистский фронт. Кремль использует любую возможность, чтобы выиграть время и восполнить дефицит в живой силе и некоторых видах оружия». По мнению эксперта, самая большая проблема российской армии заключается в провале ее воздушно-космических сил. «Российская авиация оказалась совершенно бесполезной, - подчеркивает Михаил Гончар. – Ее пилоты боятся залетать на территорию Украины и производят пуски ракет, не входя в зону поражения украинских ПВО. В результате, за шесть месяцев боевых действий ВКС России так и не удалось завоевать превосходство в воздухе и достичь стратегического перевеса». По мнению эксперта, другая проблема РФ заключается в том, что, имея полное господство в Черном море, ВМФ России позорно потеряли свой флагман, ракетный крейсер «Москва», а также целый ряд вспомогательных кораблей.

«В настоящее время присутствие российского ВМФ в северо-западном секторе Черного моря, по сути, полностью ликвидировано, - подчеркивает Гончар. – Российские боевые суда прячутся от украинских «Нептунов» и «Гарпунов» за Крымским полуостровом. Еще хуже обстоят дела с сухопутными силами РФ, которые оставили сотни единиц боевой техники на подходах к Киеву с севера, со стороны Беларуси, и с востока. За свой бездарно проведенный в феврале-марте 2022 года блицкриг Москва заплатила массовыми потерями личного состава и техники, которая была либо сожжена, либо брошена при отступлении. Теперь же у Кремля, упустившего время для объявления всеобщей мобилизации, большая проблема с восполнением личного состава. Что неудивительно, если учесть, что через социальные сети и «сарафанное радио» россияне получают неутешительную информацию о десятках тысяч убитых и раненных военных. Каждый день соцсети публикуют фото новых надгробий, которые появились в регионах дислокации Кантемировской, Таманской, Ульяновской и других дивизий. Как выясняется, ни обещание семьям крупных компенсаций за гибель или ранение их сыновей и внуков, ни списание долгов по ипотеке не помогают в наборе добровольцев для отправки в Украину». Гончар считает, что в данный момент Кремль планирует провести в Херсоне и Запорожье референдум о присоединении к России, причем сделать это рассчитывает в форме опроса населения. «Но ситуация в Херсоне коренным образом отличается от той, что была в Крыме в 2014 году, - подчеркивает эксперт. – Во многих странах мира люди видели кадры протестов против оккупации в Херсоне, Мелитополе и других городах. В тоже время, в Херсоне и Запорожье, как мы знаем, коллаборантов, готовых работать на оккупационный режим, совсем немного, русские не смогли даже собрать достаточное количество людей для работы в формальных избирательных комиссиях. Вот почему российское руководство отказалось от проведения классического референдума, как это было в Крыме, и использует «голосование на дому», при котором люди из оккупационной администрации будут ходить по домам и опрашивать людей, после чего Кремль торжественно объявит, что население Херсонской и Запорожской областей «по доброй воле» присоединились к РФ».