США обвинили члена КСИР в неудавшемся покушении на Болтона

Министерство юстиции США заочно обвинило члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в планировании убийства бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Гражданину Ирана и члену КСИР было предъявлено обвинение в предоставлении и попытке предоставления материальной поддержки транснациональному заговору с целью убийства», - говорится в заявлении Минюста.

Согласно судебным документам, начиная с октября 2021 года 45-летний Шахрам Пурсафи, также известный, как Мехди Резайи, пытался организовать убийство Болтона, вероятно, в отместку за гибель генерала Касема Сулеймани. Пурсафи, который имел отношение к иранскому спецподразделению КСИР «Аль-Кудс», пытался заплатить частным лицам в США $300 тыс. за убийство советника в Вашингтоне или Мэриленде.

В случае признания виновным Пурсафи грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до $250 тыс. за использование торговых объектов между штатами для совершения убийства по найму, а также до 15 лет лишения свободы и штраф до $250 тыс. за предоставление и попытку оказать материальную поддержку транснациональному заговору с целью убийства. Сейчас Пурсафи остается на свободе за пределами США.