«Наступает осенне-зимний сезон. С наступлением холодов спрос на голубое топливо увеличивается. Из-за отсутствия природного газа в новом микрорайоне, где мы живем, приходится покупать дрова. Это дополнительные расходы. От имени жителей района прошу вас помочь нам в газификации района, где мы живем».

Об этом заявила жительница Бардинского района Айнура Сафиханова во время очередной акции «Открытый микрофон», которая прошла в Бардинском районе.

Как сообщил замначальника отдела капитального ремонта ПО «Азеригаз» ГНКАР Маслахат Юнусов, процесс газификации реализуется поэтапно.