«Открытый микрофон» приехал в Барду фото
«Наступает осенне-зимний сезон. С наступлением холодов спрос на голубое топливо увеличивается. Из-за отсутствия природного газа в новом микрорайоне, где мы живем, приходится покупать дрова. Это дополнительные расходы. От имени жителей района прошу вас помочь нам в газификации района, где мы живем».
Об этом заявила жительница Бардинского района Айнура Сафиханова во время очередной акции «Открытый микрофон», которая прошла в Бардинском районе.
Как сообщил замначальника отдела капитального ремонта ПО «Азеригаз» ГНКАР Маслахат Юнусов, процесс газификации реализуется поэтапно.
Другие обращения в ходе акции были связаны с трудоустройством, заменой механического счетчика на карточный и индивидуальной газификацией.
Наряду с гражданами возможностями «передвижной приемной» воспользовались и предприниматели. Они также рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются. Начальник Тертерского регионального газоэксплуатационного управления «Азеригаз» Азай Мухтаров дал предпринимателям необходимые разъяснения и отметил, что каждое обращение фиксируется.