По информации haqqin.az, после визита в Баку и подписания нового газового соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом, президент ЕС столкнулась с резкой критикой со стороны некоторых европейских кругов.

«Азербайджан является важным энергетическим партнером Европейского союза, и наше сотрудничество в этой сфере укрепляется» , - подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письменном заявлении, направленном изданию Times of Malta.

Как известно, в соответствии с подписанным в Баку меморандумом, Азербайджан готов удвоить ежегодные поставки топлива в Европу, доведя их до 20 миллиардов кубометров. В свою очередь, Евросоюз будет поощрять инвестиции в расширение Южного газового коридора (ЮГК), а также в разработку новых газовых месторождений в Каспийском море Азербайджана.

И хотя подписанный меморандум является очень важным шагом на пути обеспечения энергетической безопасности ЕС, ряд европейских изданий СМИ обвинили Урсулу фон дер Ляйен в том, что, подписав газовое соглашение с Азербайджаном, она «закрыла глаза на проблемы с правами человека».

В ответ председатель Еврокомиссии заявила, что Азербайджан является важным энергетическим партнером Европы, а подписанный в Баку меморандум о взаимопонимании не только позволит удвоить поставки газа из Азербайджана в Европу, но и заложит основу для долгосрочного партнерства в области энергоэффективности и экологически чистой энергетики.

Одновременно Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС ведет переговоры о новом всеобъемлющем соглашении о сотрудничестве и партнерстве с Азербайджаном, в основу которого будет положен политический диалог о соблюдении прав человека и верховенстве закона.

«Новое соглашение о партнерстве также поддержит усилия Азербайджана по диверсификации его экономики и созданию благоприятного климата для бизнеса и иностранных инвестиций, - отметила глава Еврокомиссии. - Важно создать правильные условия для доверия инвесторов. Эти условия включают в себя более широкое участие гражданского общества и свободных и независимых СМИ».