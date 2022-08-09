Запад спасает Украину от дефолта

Зарубежные кредиторы Украины, чтобы не допустить дефолта в стране, отсрочили выплаты по внешнему долгу на 20 миллиардов долларов, передает РБК-Украина со ссылкой на журналистов Reuters.

По данным СМИ, иностранные кредиторы откликнулись на просьбу Украины и заморозили на два года выплаты по международным облигациям почти на 20 миллиардов долларов.

«В связи с отсутствием признаков прекращения огня, почти через шесть месяцев после начала войны владельцы облигаций согласились отложить суверенные проценты и капитальные платежи по 13 украинским суверенным облигациям», - пишет издание.