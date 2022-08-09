Лауренциу Регекампф: «Если «Нефтчи» пройдет «Рапид», я пообещаю вам все, что угодно»

«Мы выиграли первый матч и приехали, чтобы снова победить, - говорит румынский специалист. - Мы знаем, что это будет тяжело. Соперник очень сложный. Уверен, что «Рапид» будет еще лучше готов, чем неделю назад. Они играют дома, отнесутся к нам еще более серьезно. Но мы тоже готовы. Мы не приехали обороняться и отстаивать победный счет. Уважаем соперника, однако мы приехали выигрывать. Мы приехали бороться до конца и не просто защищаться. У нас есть силы для этого. У нашей команды есть достаточно опытные игроки.

Мои послания команде предельно ясны. Я и после первой игры сказал, что хотелось бы вернуться из Вены с положительным результатом. Мы должны быть завтра активны. Мы знаем силу соперника. У них очень хорошие игроки впереди. Нужно их опасаться. Нельзя давать им много пространства и время на раздумья. Если даже пропустим, должны бороться до конца и не опускать руки.

У нас было не так много времени на подготовку, ведь была еще игра в чемпионате. Постарались восстановить игроков, смотивировать их. Мы проанализировали ошибки первых 10-15 минут в бакинском матче. Дома мы сами давали шансы сопернику. Постараемся, чтобы это не повторилось. Верю, что завтра наше физическое состояние будет на высоком уровне.

Мы здесь можем три дня сидеть и говорить о тактике, но задания на поле выполняют футболисты. Важно, чтобы они справились.

Что я могу пообещать сделать, если выйдем в групповой этап Лиги конференций? Я все могу пообещать, но давайте сначала сыграем завтрашний матч. Это будет нелегко. Нам будет противостоять клуб с большой историей. И они сделают все, чтобы пройти дальше. Если мы пройдем, я могу вам пообещать все, что угодно».